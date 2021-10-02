Москва, 2 октября, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Попыткой политически взорвать Грузию является возвращение на родину бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили. Об этом 1 октября написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

По мнению сенатора, действия экс-главы республики в большей степени объясняются его авантюризмом, а не политическим расчетом.

«Больше авантюрист, чем политик: Саакашвили вернулся — не выдержал. Его задержали. Оправдается ли его расчет или его ждет тюрьма? Попытка политически взорвать Грузию», — считает он.

Парламентарий не исключил, что задержанный на родине экс-президент рассчитывает выйти на свободу благодаря поддержке народа и уже с помощью этого вернуться к управлению страной.

«Саакашвили хочет поднять народную волну, чтобы его на руках и под радостные крики ликующей толпы вынесли из тюрьмы. Это, по его замыслу, будет его новая коронация», — полагает Пушков.

Сенатор отметил, что планы политика могут не сбыться, и он будет влиять на процессы в Грузии, находясь в заключении.

«Но фокус может провалиться, а факир сквозь стены не пройдет. Но, и будучи в застенке, он может влиять на расклады и так или иначе повлияет», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Саакашвили прибыл в Грузию и был задержан властями республики. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается помиловать политика, который заочно приговорен к шести годам тюрьмы.