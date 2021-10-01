Токио, 2 октября, 2021, 02:52 — ИА Регнум. Психическое заболевание, возможно, вызванное стрессом накануне свадьбы, было выявлено медиками у японской принцессы Мако. Об этом 1 октября сообщает NBC News.

Марк Шагал. Свадьба. 1944

Отмечается, что психическое заболевание у принцессы Мако может быть спровоцировано критикой общественности её желания выйти замуж за простолюдина. О планах принцессы Мако отказаться от богатств ради брака со своим бывшим однокурсником, американским юристом Кей Комуро, стало известно 2 сентября. Пара не могла пожениться четыре года.

Кроме того, принцесса Мако подтвердила готовность отказаться от денежного вознаграждения в размере 150 млн йен (90 млн рублей или около 1,3 млн долларов), которые ей полагается за выход из императорской семьи. Это решение поможет ускорить процесс подготовки к бракосочетанию.

В то же время уточняется, что финансовое положение семьи жениха очень неблагоприятное. У матери Комуро есть многомиллионный долг перед сыном. Это обстоятельство вызвало резкое осуждение общественностью матримониальных планов принцессы Мако.

Бракосочетание назначено на 26 октября, торжественной церемонии не планируется. После свадьбы пара планирует переехать в США на постоянное местожительство.

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