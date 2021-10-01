Красноярск, 2 октября, 2021, 02:42 — ИА Регнум. В субботу, 2 октября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +5… +8 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин Красноярск. Остров Посадный

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

В 06:30 на Театральной площади было +3 °C.

Ночью со 2 на 3 октября ожидается до +1… +2 °C, облачно, временами небольшие осадки.

Скорость западного, юго-западного ветра 4−9 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В воскресенье, 3 октября, в Красноярске до +4… +6 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до −2… −1 °C, без осадков.

В понедельник, 4 октября, в Красноярске ожидается до +5… +8 °C днём и до −2… +0 °C ночью, облачно, временами небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, температура выше климатической нормы ожидается в октябре на большей части Северо-Западного федерального округа, а также на севере Урала и Сибири.