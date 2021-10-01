Киев, 2 октября, 2021, 02:41 — ИА Регнум. В медучреждениях Киева проходят лечение более 1,2 тыс. больных COVID-19, подавляющее большинство из них находятся в тяжёлом состоянии, сообщил 1 октября глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко в эфире телеканала «Украина».

Kmda.gov.ua Виталий Кличко

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"Сегодня в больницах города — более 1,2 тыс. больных коронавирусом. Это люди — в тяжелом состоянии. Подавляющее большинство из них нуждаются в кислородной поддержке. Почти 100% госпитализированных — вакцинированные», — сказал мэр.

Кличко сообщил также, что к октябрю в столице Украины прививку от коронавируса сделали более 1,7 млн человек, из них 890 тысяч получили обе дозы вакцины. Текущий эпидемиологический подъём он объяснил распространением более агрессивного штамма коронавируса и призвал граждан ускорить вакцинацию.