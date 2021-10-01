Североморск, Мурманская область, 2 октября, 2021, 02:24 — ИА Регнум. Отряд кораблей и судов Северного флота (СФ) ВМФ России, возглавляемый большим противолодочным кораблём (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», 1 октября покинул столичный порт Прая островной республики Кабо-Верде. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков»

За время продолжавшейся двое суток стоянки у причалов Кабо-Верде (острова Зелёного Мыса) североморцы пополнили запасы воды и продовольствия, а также подготовили отряд к следующему этапу дальнего похода. Гостеприимный порт, расположенный в Атлантическом океане у западного побережья Африки, российский корабль и суда обеспечения покинули в полдень по московскому времени.

пресс-служба СФ «Дальний поход отряда кораблей и судов Северного флота продолжится в Центральной и Восточной Атлантике, где российские моряки будут не только демонстрировать Андреевский флаг и совершенствовать выучку, но и выполнят ряд специальных задач».

Из базы Северного флота в Североморске БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел 28 июня и за время похода преодолел около 15 тысяч морских миль. В Атлантике он принял участие в командно-штабной тренировке по управлению силами и войсками Северного флота. За время действия в Средиземном море отряд совершил деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провёл несколько учений по различным видам обороны отряда кораблей на морском переходе.23 сентября отряд через Гибралтарский пролив вышел из Средиземного моря в Атлантический океан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей и судов Северного флота ВМФ России зашёл в Кабо-Верде для пополнения запасов воды и продовольствия.