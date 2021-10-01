Приштина, Сербия, 2 октября, 2021, 02:22 — ИА Регнум. Пост главы министерства здравоохранения Косово после отставки Арбена Витии займет Давина Геджа-Буньяку. Об этом сообщило албанское новостное агентство Telegrafi,

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В настоящий момент Буньяку занимает пост заместителя министра здравоохранения. Она родилась в Джяковице и закончила обучение на факультете медицины в Приштинском университете, после чего закончила магистратуру по совместной программе университета Приштины и Венского университета по направлению «медицинский менеджемент».

Буньяку — врач-эпидемиолог, она работала в Институте национального здравоохранения Косово в департаменте эпидемиологии, а также участвовала в подготовке системы здравоохранения Косово к столкновению с COVID-19 до начала пандемии и в ее управлении — после.