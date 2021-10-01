Москва, 2 октября, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Штрафы за отказ от ношения масок в общественных местах призвал увеличить основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев 1 октября в беседе с ТАСС.

vperemen.com Ребёнок в медицинской маске

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Исаев отметил, что масочный режим доказал свою эффективность ещё в начале пандемии в 2020 году в Юго-Восточной Азии и является единственной действенной мерой для снижения заболеваемости COVID-19. По мнению специалиста, в России необходимо навести порядок в вопросе соблюдения масочного режима.

Как пояснил Исаев, в России, особенно в областных городах, люди совершенно игнорируют масочный режим. Поэтому, по словам эксперта, здесь помочь может только просветительская работа и повышение штрафов за отказ от ношения маски в общественных местах.

Кроме того, Исаев предложил ввести практику проверки трудовых коллективов на COVID-19 методом ПЦР-диагностики. Это, по словам эксперта, необходимо в связи с большим количеством бессимптомных носителей вируса. В то же время специалист уточнил, что он не является эпидемиологом и поэтому не вправе брать на себя ответственность за введение дополнительных мер ограничения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские регионы принимают меры с учетом изменений эпидемиологической ситуации по коронавирусу, Кремль следит за развитием ситуации.