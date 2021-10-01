Приштина, Сербия, 2 октября, 2021, 01:55 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 1 октября выступил с пресс-конференцией, в ходе которой заявил, что правительство Косово ставит своей задачей вакцинировать 75% населения старше 16 лет до конца года.

Http://msh.rks-gov.net/ Арбен Вития

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово произведено свыше 1,3 миллиона доз вакцины от коронавируса. По словам политика, на складах в Косово находятся 400 тысяч доз вакцины, и до конца года прибудут еще 500 тысяч, то есть имеющегося в распоряжении числа доз достаточно для реализации поставленного плана.

Вития заявил, что в настоящее время ведутся переговоры о закупке препаратов для проведения вакцинации населения третьей дозой.