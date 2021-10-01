Минск, 2 октября, 2021, 01:53 — ИА Регнум. Власти и правоохранительные органы Белоруссии посадят любой самолёт, если увидят угрозу государству, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью CNN, фрагмент которого 1 октября показал телеканал «Беларусь-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

"Если я и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, мы посадим здесь любой самолет — будь то Великобритании или США. Он немедленно будет посажен в Беларуси», — сказал он.

Лукашенко отметил, что такой подход не мешает гарантировать полную безопасность полётов над Белоруссией так, как это было всегда, а также отверг утверждения о том, что посадка самолёта авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске была спланирована спецслужбами.

Ранее президент Белоруссии сообщал, что самолёт Ryanair после сообщения о бомбе на борту не захотела принять ни одна из соседних стран, поэтому тот экстренно сел в аэропорту Минска.