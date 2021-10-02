Приштина, , 02:02 — REGNUM Министр здравоохранения Косово Арбен Вития 1 октября выступил с пресс-конференцией, в ходе которой объявил о своей отставке с поста. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Арбен Вития Http://msh.rks-gov.net/

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Момент для отставки был выбран Витией удачно, о его намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Приштины было известно еще в августе, но тогда, на фоне высокой смертности, отставка казалось бы проявлением безответственности, но теперь, когда число новых случаев снизилось с тысяч до нескольких десятков, Вития обладает репутацией министра, добившегося снижения числа активных случаев заражения.

Местные выборы в Косово состоятся 17 октября. Уже две недели в республике продолжается предвыборная кампания. По словам Витии, он уже собрал свою команду для участия в выборах, однако до сих пор политик не давал никаких обещаний и почти не продвигал свою кандидатуру.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово намерены привить три четверти населения до конца года