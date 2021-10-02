Приштина, , 07:33 — REGNUM Протестующие на севере Косово сербы вывесили портреты президента России Владимира Владимировича Путина на баррикадах.

Владимир Путин Скриншот страницы ren.tv

Напомним, баррикады должны быть разобраны 2 октября, при этом с севера Косово будет параллельно выводиться спецназ Косово. С 4 октября в Косово и Сербии начнет действовать «режим стикеров», который будет отражать взаимное непризнание Косово и Сербией государственной символики друг друга.

В условиях обострения ситуации на севере Косово, последовавшего за запретом на использование сербских номеров в Косово, в албанских СМИ резко возросло число антироссийских публикаций, приезд российских журналистов в Косово был встречен с возмущением и подавался читателям как попытка России провести диверсию с использованием «электронного оборудования» — надо ли объяснять, что речь идет о камерах и микрофонах? Однако подобная реакция может объясняться популярностью образа России-защитницы у сербов.

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