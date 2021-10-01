Вена, 2 октября, 2021, 01:35 — ИА Регнум. Первый космонавт Австрии Франц Фибёк, совершивший полёт в космос в 1991 году на станцию «Мир», получил нагрудный знак «За взаимодействие» МИД России от российского посла в Вене Дмитрия Любинского. Об этом 1 октября российский дипломат написал на своей странице в Facebook.

Евгений Самарин Макет космической станции «Мир»

«С большим удовольствием выполнил почётную миссию, вручив по поручению (главы МИД РФ — ред.) Сергея Викторовича Лаврова заслуженную награду Францу в ходе торжественной церемонии в Техническом музее Вены по поводу 30-летия миссии AustroMir-1991», — написал Любинский.

По случаю 30-летия советско-австрийской космической экспедиции AustroMir-91 в Техническом музее Вены открылась специальная выставка о космонавтике.

Напомним, полёт австрийского космонавта на советскую станцию состоялся 2 октября 1991 года. Франц Фибёк провёл на ней множество научных экспериментов и через девять дней успешно вернулся на Землю.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за пятнадцать лет работы орбитальная станция «Мир» приняла 39 пилотируемых кораблей, став многоцелевым международным центром. Она была затоплена в марте 2001 года, после исчерпания эксплуатационного ресурса.

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