Тирана, 2 октября, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Рупор албанской оппозиции Lapsi 1 октября сообщил о том, что министр образования и спорта Албании Эвис Куши обратилась к ученикам, их родителям и преподавателям с видео-обращением, в котором сообщила, что с понедельника во всех школах страны учение будет проходить в обычном режиме, без сокращенных уроков и «смен». Решение, по мнению журналистов, было принято под давлением родителей.

OpenClipart-Vectors Родители

Куши подчеркнула, что решение о введении сокращенных учебных часов и т.к. «смен», при которых ученики приходят в школы по очереди в течение дня, чтобы одновременно на занятиях находилось меньше учеников, было принято по рекомендации Института здравоохранения, однако требования родителей об отмене новых порядков были удовлетворены во имя обеспечения права детей на получение качественного образования.

В настоящий момент вакцинацию прошли свыше 88% преподавателей, что, по словам Куши, создает возможность для продолжения учебы в нормальном режиме. При этом политик настояла на необходимости соблюдения социальной дистанции между учениками.