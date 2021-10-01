Лондон, 2 октября, 2021, 01:31 — ИА Регнум. Военнослужащие будут задействованы для разрешения топливного кризиса и развоза горючего по автозаправочным станциям в Великобритании. Об этом 1 октября сказано в заявлении, распространенном пресс-службой правительства Соединенного Королевства.

Sean MacEntee Бензин

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес, слова которого приводятся в документе, заявил, что военнослужащие будут заполнять ключевые вакансии, чтобы не дать кризису поглотить страну окончательно. Военные будут оказывать помощь топливной отрасли, доставляя бензин на заправки.

За выходные дни к доставке топлива будут привлечены 200 военных водителей, которых направят в разные части страны. Кроме того, около 300 иностранных водителей получат визы в экстренном порядке и смогут по ним работать до марта 2022 года. Всего срочные рабочих визы смогут получить до 5 тыс. иностранных водителей большегрузных автомобилей.

Отмечается, что запасы топлива в Великобритании остаются высокими, но по данным Ассоциации розничной торговли топливом, топливо отсутствовало на 27% заправок страны, а ещё на 27% АЗС был только один вид топлива. Жители Британии вынуждены стоять в очередях за бензином по несколько часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Великобритании заявили о полном контроле над ситуацией с дефицитом топлива в стране.