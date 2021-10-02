Скопье, , 01:36 — REGNUM Глава статистического агентства Северной Македонии Апостол Симовски заявил, что в ходе переписи населения страны, которая проходила с 5 по 30 сентября этого года, были зарегистрированы 1 832 696 человек, 568 175 домашних хозяйств и 837 255 зданий.

Перепись Untmsh.com

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, самостоятельно электронно поучаствовали в переписи 204 805 представителей диаспоры, преимущественно проживающих в странах Запада.

Окончательный результат переписи будет опубликован в марте следующего года. Симовски отметил, что перепись завершилась успешно.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Северной Македонии осудил отказ участвовать в переписи