Скопье, 2 октября, 2021, 01:36 — ИА Регнум. Глава статистического агентства Северной Македонии Апостол Симовски заявил, что в ходе переписи населения страны, которая проходила с 5 по 30 сентября этого года, были зарегистрированы 1 832 696 человек, 568 175 домашних хозяйств и 837 255 зданий.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, самостоятельно электронно поучаствовали в переписи 204 805 представителей диаспоры, преимущественно проживающих в странах Запада.

Окончательный результат переписи будет опубликован в марте следующего года. Симовски отметил, что перепись завершилась успешно.