Сухум, 2 октября, 2021, 01:20 — ИА Регнум. Стрельбу у здания министерства внутренних дел Абхазии открыл в ночь на 1 октября депутат абхазского парламента Алмасхан Ардзинба, сообщили в пресс-службе МВД республики.

uzz75 Автомат Калашникова

Парламентарий подъехал к месту инцидента на служебном автомобиле и, выйдя из него, произвел 20 выстрелов в воздух из автомата Калашникова, а после скрылся на машине в неизвестном направлении. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено и изъято 20 стреляных гильз калибра 5,45 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября депутат парламента Абхазии Гарри Кокая открыл стрельбу на Набережной махаджиров на территории возле ресторана Rina в Сухуме. Он произвел пять раз в воздух из короткоствольного огнестрельного оружия.