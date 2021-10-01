Приштина, Сербия, 2 октября, 2021, 01:19 — ИА Регнум. В Косово 1 октября вспомнили студенческие протесты против режима Слободана Милошевича, которые состоялись 24 года назад. Участником и организатором протеста был нынешний премьер-министр Косово Альбин Курти, который на тот момент был длинноволосым студентом с дредами, чем-то напоминавшим хиппи. Студенты требовали отмены исключения албанских студентов из университета и вообще отмены введенной в течение предыдущих лет сербской учебной программы.

Vetevendosje.org Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, для разгона протестующих полиция применила силу к студентам и преподавателям. Годовщину этих событий Курти отметил с товарищами-организаторами протеста.

«Каждое 1 октября мы вспоминаем шествие на протестах 1997-го года, когда тысячи студентов, одетых в белое, по доброй воле и ради тяги к знаниям требовали освобождения университетских зданий и пространств от тогдашнего сербского режима и вспоминаем интеллектуала, который нас вел, профессора Эюпа Статовци», — заявил Курти.

Во встрече товарищей по протестам принял участие тогдашний проректор университета Приштины профессор Ахмет Геца, тогдашний лидер студенческого движения, ныне глава МВД Джеляль Свечля, заместитель министра Хюсен Дурмили, Буяр Дуголлы, Фатбан Буньяку, Етон Реджа, Люлезон Ягджиу, Михане Салиху, Ментор Богай, Милёт Цакай и Ветон Демай.