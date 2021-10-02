Приштина, , 01:38 — REGNUM Премьер-министр Косово 1 октября провел встречу с членами управления прогрессивного альянса.

Альбин Курти Vetevendosje.org

В ходе заседания, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что «Демократия нуждается в активных и хорошо проинформированных гражданах, которые принимают участие (в политической жизни — ИА REGNUM) и заинтересованы в ней».

Политик подчеркнул необходимость хорошего образования и свободных СМИ, доискивающихся до правды, выносящих на всеобщее обозрение коррупционные скандалы и обличающих виновных, для развития демократии.

Курти заявил, что гражданам Косово нужно демократическое государство, которое уважает и защищает права человека и гражданина и функционирует на основе верховенства права, свободы СМИ и свободы слова, и заявил, что его правительство выполнит запросы граждан, требующих правосудия и действия.

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