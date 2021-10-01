Сухум, 2 октября, 2021, 01:04 — ИА Регнум. Авария на высоковольтной линии «Ачгуара» оставила без энергоснабжения почти всё население Абхазии. Об этом 1 октября сообщили журналистам в Сухумском управлении электросетями (СУЭС).

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт электросети

Из-за аварии в восточной части высоковольтной линии почти все 240 тыс. человек, проживающих в Абхазии, остались без света. Бригады «Черноморэнерго» выехали на место аварии, но из-за темноты и неблагоприятных погодных условий устранить последствия аварии не удалось.

В настоящее время и до окончания ремонта электроэнергия будет подаваться в Абхазию из России.

Напомним, Абхазию обеспечивает электроэнергией ГЭС «Ингури», которая находится на границе с Грузией. Аварии на линиях электропередач в Абхазии не редкость из-за общей изношенности инфраструктуры электросетей.