Тбилиси, , 00:36 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся в страну ради её благополучия, сообщил 1 октября в пресс-офис политика на его странице в Facebook.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Михаил возвращался в Грузию, зная, что ему грозит арест <…>. Он пошёл на осознанный риск, потому что благополучие Грузии для него всегда было, есть и будет выше собственной безопасности», — говорится в сообщении.

Пресс-служба напомнила также, что Саакашвили призвал всех граждан Грузии принять участие в выборах в местные органы власти и «отстоять будущее своей страны».

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Ранее источники сообщили, что Михаил Саакашвили задержан в Грузии по уголовным обвинениям. Власти страны объяснили это стремлением «предотвратить большую провокацию и беспорядки в стране».

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