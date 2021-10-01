Бильбао, Испания, 2 октября, 2021, 00:17 — ИА Регнум. 1 октября 27-летний испанский форвард Иньяки Уильямс вышел в стартовом составе «Атлетика» на матч восьмого тура Примеры 2021/22 с «Алавесом» (1:0). Этот матч стал для Уильямса 203-м подряд в рамках внутреннего чемпионата. Футболист установил рекорд Ла Лиги по числу игр, проведенных подряд.

Katxijasotzaile Атлетик (Бильбао)

Иньяки Уильямс не пропустил ни одной игры своей команды с апреля 2016 года.

В текущем сезоне у Иньяки Уильямса два забитых мяча в ворота «Мальорки» и «Сельты».

Текущее соглашение Иньяки Уильямса с «Атлетиком» рассчитано до конца сезона 2027/28. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского форварда в 25 миллионов евро.