Неаполь, Италия, 1 октября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. 1 октября авторитетный портал WhoScored опубликовал символическую сборную второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22. В тройку лучших игроков вошел 29-летний нидерландский фланговый нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, отметившийся двумя забитыми мячами в ворота «Наполи».

Ailura Квинси Промес

30 сентября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Наполи» в матче второго тура группы C второго по престижности еврокубка потерпел поражение от московского «Спартака» со счетом 2:3. Квинси Промес провел на поле все 90 минут. За отведенное время нидерландский нападающий отметился двумя забитыми мячами, тремя успешными обводками, одним отбором и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач Промеса — 89%.

Лучшим же игроком второго тура Лиги Европы был признан нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби, заработавший 2+1 очка по системе гол+пас в матче с «Брондбю». Второе место занял вингер «Олимпиакоса» Георгиос Масурас, отметившийся двумя забитыми мячами и одной результативной передачей во встрече с турецким «Фенербахче».