2 октября 2021 | Время чтения 6 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:42 — REGNUM Группа преподавателей государственных школ Нью-Йорка 30 сентября обратилась в Верховный суд США с просьбой заблокировать городской мандат на вакцинацию учителей. Адвокаты Рейчел Манискалко, Эвелин Арансио, Дианы Саломон и Коринны Линч в 12-страничном ходатайстве на имя судьи Сони Сотомайор, которая является окружным судьей 2-го округа Нью-Йорка, заявили, что мандат на вакцинацию нарушает права учителей.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Пытаясь бороться с вирусом COVID-19, город Нью-Йорк, Департамент образования и Департамент здравоохранения и психической профилактики издали указ, который возлагает неконституционное бремя на учителей государственных школ», — говорится в петиции.

«Вместо того чтобы предоставить работникам государственных школ возможность отказаться от вакцинации и предложить еженедельное тестирование — как это предусмотрено для других муниципальных служащих — исполнительный приказ вынуждает невакцинированных работников государственных школ уйти в неоплачиваемый отпуск почти на год. Указ ставит под угрозу образование тысяч детей и нарушает материальные права на равную защиту, предоставляемые всем работникам государственных школ», — говорится в петиции. Отметим, что в рамках указа тысячи невакцинированных работников государственных школ Нью-Йорка потеряют работу, если не выполнят требование о вакцинации до 17:00 1 сентября. Напомним, что ранее группа сенаторов-республиканцев представила законопроект о защите медицинских данных американцев, чтобы не позволить федеральным агентствам под руководством президента США Джо Байдена ввести вакцинные паспорта от COVID-19 или мандат на вакцинацию. Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«И они говорят, что этот указ основан на науке? Тогда как работники кафетериев могут иметь право на еженедельные тесты и подавать детям еду? Речь идет о власти и деньгах», — возмущается @varrichio_jill.

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«Менее двух десятилетий назад Верховный суд спорил о том, разрешено ли правительству демонстрировать религиозные символы. Сегодняшний Верховный суд может вскоре *потребовать* от правительства демонстрировать религиозные символы по приказу», — отмечает @mjs_DC.

«Вся моя семья прошла вакцинацию, включая 12-летнего и 16-летнего детей. Это был наш выбор. Теперь правительство, по сути, отбирает средства к существованию у тысяч американцев, потому что по какой-то причине они не хотят вводить эту вакцину в свое тело. Я не думаю, что наше правительство имеет право разрушать семьи, которые отказались от прививок. Если вакцина настолько эффективна, то почему все так боятся. У нас отбирают свободу, и будет только хуже, если мы будем продолжать вести себя так, как будто США — это Китай или страна третьего мира», — пишет Orca107.

«Никогда еще в истории этой страны правительство не лишало американцев средств к существованию из-за такой фальшивки, как этот вирус, или из-за чего-либо еще, если на то пошло. Это предательство, это подрывная деятельность на самом высоком уровне, это бессовестно, и когда хорошие люди, американцы, будут вынуждены покинуть свои рабочие места, за которые они с таким трудом боролись, и перейти на работу с зарплатой менее 15 долларов в час, дела пойдут совсем плохо», — утверждает inmontana.

«Нью-Йорк лидирует среди других городов во многих аспектах, особенно в саморазрушении. Когда-то он был действительно великим городом и даже образцом для других, но теперь там полный беспорядок, в первую очередь благодаря либеральному политическому классу», — отмечает MonsieurGrenouille.

«Почему профсоюз просто не сказал местным политикам, что они прекращают финансирование их политической кампании. Это позволило бы решить вопрос за 2 секунды», — считает TheMKTGProfessor.

«Забавно, что медицинские фирмы, производящие вакцины, не требуют от своих сотрудников принимать их. Как и фирмы, производящие ПЦР-тесты. Заставляет задуматься», — отмечает Brendock.

«Очевидно, что вакцина не работает, если люди все еще заражаются COVID, так в чем же дело? Если вы боитесь заразиться COVID, примите меры предосторожности и не ходите на улицу и не находитесь в окружении большого количества людей. Пока не появится «настоящая» вакцина, нам всем придется смириться с этим. Перестаньте обвинять других в том, что они не носят маски и т. д. Это ваше тело, ваша ответственность», — комментирует DoraExplorer.

«Учителя не хотят этого. Медицинские работники не хотят этого. Пилоты не хотят этого. Полиция не хочет этого. Миллиардеры не хотят этого. Политики и их сотрудники освобождены от этого. Тем не менее, правительство продолжает требовать этого…» — пишет Joe_sucks.

«Правительство демократов… давайте не будем об этом забывать. Контроль правительства: от колыбели до могилы — вот их цель. И давайте не забывать их мантру: «Закон для тебя, но не для меня» — подчеркивает flieger83.

«Я бы хотел, чтобы они перестали называть это вакциной. Вакцина подразумевает, что вы получаете защиту после прививки (полиомиелит, свинка, оспа и т.д.) и не должны беспокоиться об этом. А это какой-то «разбавленный» материал, который делает инфекции менее серьезными, но вы все равно можете заразиться. Я не знаю, как это назвать, но это похоже на превентивное облучение», — отмечает pet0516.

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«Я не буду даже рассматривать возможность использования этих исследовательских вакцин, пока президент Джо Байден, доктор Энтони Фаучи, доктор Марк Бум и глава Центра по контролю и профилактике заболеваний не признают, что естественный иммунитет равен этим вакцинам. Я не буду даже рассматривать эти вакцины, пока семилетние данные не подтвердят эффективность и побочные эффекты», — категоричен Nevens.

«Есть только одно эмпирическое исследование, израильское, и оно показало (2,5 миллиона человек), что естественный иммунитет в 27 раз сильнее, чем вакцина. Однако это отсутствует во всех формулировках режима Байдена. В сочетании с тем фактом, что миллионы нелегалов, прибывающих в нашу страну, не обязаны получать вакцину, это раскрывает правду о мандате», — пишет gelco097.

«Телесная автономия — это основное право человека. Заставлять людей под принуждением принимать вакцину или любой другой препарат, производитель которого и учреждение, его применяющее, не несут никакой юридической ответственности за смерть или травму, является абсолютно неправильным», — напоминает alsonobody.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон и американские компании начали увольнять сотрудников за отказ вакцинироваться от COVID-19. Среди компаний, обязавших прививаться сотрудников, находятся авиалинии United Airlines и крупный банк Goldman Sachs. Также обязательный мандат на вакцинацию для медицинских работников ввела губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул. Так как около 16% из 450 тыс. сотрудников больниц штата, или примерно 72 тыс. работников, не прошли полную вакцинацию, Хочул заявила, что рассматривает возможность привлечения Национальной гвардии и медицинских работников из других штатов для восполнения кадрового состава в больницах. Жителей Нью-Йорка возмутило, что губернатор собирается оставить медицинский персонал, работавший во время пика пандемии, «за бортом» и граждане вышли на протесты 27 сентября.