Москва, 1 октября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Российская электронная исполнительница Яна Кедрина, более известная под сценическим именем Kedr Livanskiy, выложила на все стриминговые сервисы свой новый альбом «Liminal Soul», ставший четвертым в ее дискографии.

Музыка

В записи новой пластинки принимали участие такие гости, как продюсер flaty и электронная группа «Синекдоха Монток». В лонгплей вошло девять песен. Как рассказывает сама певица, процесс записи альбома длился весь 2020 год и закончился в минувшем феврале, но свет пластинка смогла увидеть только сейчас. Презентация альбома началась с появления в сети первого сингла «Boy», позже был выпущен совместный с Flaty трек «Your Turn» и заключительным синглом стал «Stars Light Up (Посмотри на небо)».

https://www.instagram.com/p/CUelIiZN0za/

«Liminal Soul» вышел на американском лейбле 2MR из Нью-Джерси, с которым исполнительница также сотрудничала во время записи своей прошлой студийной работы «Your Need» 2019 года.