Тбилиси, 1 октября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Нынешняя власть в Грузии является «пророссийской» и скоро потерпит крах, заявила 1 октября Хатия Деканоидзе, лидер партии Михаила Саакашвили на Украине «Единое национальное движение» и экс-министр образования Грузии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По её словам, Саакашвили скоро выйдет на свободу, а «пророссийская» власть в Тбилисе рухнет.

«Я уверена, что он очень скоро выйдет на свободу, потому что такая власть, которая сейчас в Грузии, пророссийская, унизительна для грузинского народа, и дольше не протянет», — заявила Деканоидзе в эфире телеканала «Украина 24».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Грузии задержали экс-президента Саакашвили, заочно осужденного по уголовным статьям. Оказавшись в тюрьме, Саакашвили решил начать голодовку и жениться на депутате Верховной Рады.