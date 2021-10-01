Челябинск, 1 октября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший досмотровик» подвела Челябинская таможня, сообщили 1 октября в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Челябинской таможни Конкурс лучшего досмотровика

Как рассказал пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков, в конкурсе приняли участие девять таможенных постов, входящих в структуру ведомства. Участвовали 13 должностных лиц — мастеров в проведении таможенных операций при осуществлении фактического таможенного контроля.

Пресс-служба Челябинской таможни Таможенная проверка

В ходе теоретической части нужно было ответить на билет с вопросами по основным положениям таможенного законодательства, а также по нормативным документам, касающимся организации и проведения фактического таможенного контроля.

Пресс-служба Челябинской таможни Конкурс лучшего досмотровика

Практическая часть состояла в том, кто лучше проведёт таможенный досмотр товарной партии и выявит признаки административных правонарушений. Претенденты на место победителя состязались в правильности оформления документов.

Пресс-служба Челябинской таможни Досмотр товара

Комментируя это мероприятие, первый заместитель начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов рассказал, что конкурс профессионального мастерства «Лучший досмотровик» проводится регулярно. Он назвал эти состязания «контрольным срезом, определяющим общий уровень профессионализма сотрудников таможни».

Эдуард Туранов «Для каждого участника мы смоделировали условия с различными критериями: где-то надо было для решения задачи подключить нестандартное мышление или проявить профессиональную смекалку. Снабдили конкурсантов техническими средствами таможенного контроля, начиная от фотоаппарата и заканчивая поисковым измерителем повышенного фона. В общем, создали условия, максимально приближённые к рабочим».

Пресс-служба Челябинской таможни Инструменты таможенника

Интересно, что в конкурсе участвовали таможенники с разным опытом работы. Так, проработавший в таможенных органах 14 лет главный государственный таможенный инспектор Магнитогорского железнодорожного таможенного поста Сергей Пузин рассказал:

«Хотя с подобными ситуациями мы сталкиваемся ежедневно при исполнении своих должностных обязанностей, тем не менее, конкурс для меня — дополнительная проверка знаний. Ведь, если я допущу ошибку на конкурсе, значит, эту ошибку я допускаю и в своей деятельности на службе».

Пресс-служба Челябинской таможни Весы

Первое место в конкурсе занял сотрудник Миасского таможенного поста Александр Дружинин, второе — Евгений Железнов (Челябинский таможенный пост) и Галина Богданова (Троицкий таможенный пост) и третье — Сергей Пузин.