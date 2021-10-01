Челябинская таможня провела конкурс профессионального мастерства
Челябинск, 1 октября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. Итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший досмотровик» подвела Челябинская таможня, сообщили 1 октября в пресс-службе ведомства.
Как рассказал пресс-секретарь Челябинской таможни Александр Земсков, в конкурсе приняли участие девять таможенных постов, входящих в структуру ведомства. Участвовали 13 должностных лиц — мастеров в проведении таможенных операций при осуществлении фактического таможенного контроля.
В ходе теоретической части нужно было ответить на билет с вопросами по основным положениям таможенного законодательства, а также по нормативным документам, касающимся организации и проведения фактического таможенного контроля.
Практическая часть состояла в том, кто лучше проведёт таможенный досмотр товарной партии и выявит признаки административных правонарушений. Претенденты на место победителя состязались в правильности оформления документов.
Комментируя это мероприятие, первый заместитель начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов рассказал, что конкурс профессионального мастерства «Лучший досмотровик» проводится регулярно. Он назвал эти состязания «контрольным срезом, определяющим общий уровень профессионализма сотрудников таможни».
Интересно, что в конкурсе участвовали таможенники с разным опытом работы. Так, проработавший в таможенных органах 14 лет главный государственный таможенный инспектор Магнитогорского железнодорожного таможенного поста Сергей Пузин рассказал:
Первое место в конкурсе занял сотрудник Миасского таможенного поста Александр Дружинин, второе — Евгений Железнов (Челябинский таможенный пост) и Галина Богданова (Троицкий таможенный пост) и третье — Сергей Пузин.