Таллин, 1 октября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Отличительной чертой политической системы современной Эстонии является то, что ее основателями и главными лидерами выступили бывшие члены КПСС. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Kurious Эстония

«Есть такая эстонская особенность: из бывших коммунистов у нас вырастают самые яростные националисты и борцы с советским прошлым. Причем методы они используют точно те же, что и в старые времена: нетерпимость к инакомыслию, массированная пропаганда и грубая сила», — заметил публицист и в качестве подтверждения своих слов привел факты биографии самых авторитетных политиков «новой Эстонии».

Так, по его мнению, самый типичный пример — Андрус Ансип. Еще в 1988 году, когда в Эстонии уже началась «Поющая революция» и массовое движение за независимость от СССР, коммунист Ансип помогал разгонять антисоветский студенческий митинг в Тарту, где он работал в горкоме КПСС. «Спустя 19 лет он с таким же усердием разгонял защитников «Бронзового солдата», — добавляет Чаплыгин.

«Сийм Каллас возглавлял советские профсоюзы, а теперь усердно борется за буржуйские интересы, считая профсоюзы и борьбу за интересы наёмных работников пережитком советского строя. Увольнять людей при помощи СМС — изобретение созданной Калласом Реформистской партии», — продолжает перечисление эстонский публицист.

Еще один типичный перевертыш, по мнению Чаплыгина, — «борец за возвращение Эстонии Печорского края и Ивангорода» Хенн Пыллуаас, который в ЭССР занимался кинематографической деятельностью, усердно помогая воспитывать эстонский народ в правильном коммунистическом ключе. «Он должен хорошо помнить ленинское «важнейшим из искусств сегодня для нас является кино», — отметил Чаплыгин.

Еще одна легенда эстонского политического истеблишмента Арнольд Рюйтель сделал в ЭССР самую успешную карьеру среди остальных перечисленных политиков, заняв второй по значимости пост Председателя Верховного Совета. Сегодня он — почётный председатель партии национал-консерваторов EKRE и уже в этом качестве помогает бороться с российской угрозой и русской «пятой колонной».

«Все эти люди и их соратники очень любят поговорить о советской оккупации. Не заморачиваясь тем фактом, что сотрудничество с оккупационной властью трактуется как коллаборационизм. То есть борьбой с советским наследием у нас руководят те, кто активно сотрудничал с советской властью», — подвел итоги своим размышлениям публицист.