Москва, 1 октября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. 2 октября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА в рамках центрального матча десятого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с «Краснодаром». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

ЦСКА

В последний раз ЦСКА встречался с «Краснодаром» 8 мая в матче 29-го тура РПЛ сезона 2020/21. Тот матч завершился со счетом 3:1 в пользу «красно-синих». Забитыми мячами в составе «армейцев» отметились Чидера Эджуке, Федор Чалов и Марио Фернандес. Единственный мяч «быков» забил Виктор Классон.

На данный момент «Краснодар» с пятью победами и шестнадцатью очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА с тем же количеством очком идет строчкой ниже из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей.