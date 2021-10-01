Мурманск, 1 октября, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Обвиняемый в краже денег и личных вещей пациента отделения реанимации Мурманской областной больницы работал в медучреждении санитаром. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

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По данным ведомства, задержанный собирается вернуть средства потерпевшим в досудебном порядке.

«Следствием СК РФ предприняты меры в соответствии с законом для возмещения ущерба на стадии предварительного расследования. Кроме того, обвиняемый из’явил желание (выразил намерение) добровольно на стадии следствия возместить причинённый ущерб», — сообщили в Следкоме.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудник медучреждения украл со счета умирающего пациента более 80 тысяч рублей и предпринял попытку оформить на его имя кредит.