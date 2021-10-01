Гамбург, Германия, 1 октября, 2021, 23:15 — ИА Регнум. 1 октября был опубликован окончательный список футболистов, которые получили вызов в национальную сборную Германии на октябрьские матчи отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022, который пройдет в Катаре.

Эдгар Брещанов Тимо Вернер

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Бернд Лено («Арсенал»).

Защитники: Нико Шлоттербек («Фрайбург»), Давид Раум («Хоффенхайм»), Лукас Клостерманн («Ред Булл Лейпциг»), Тило Керер («Пари Сен-Жермен»), Матиас Гинтер («Боруссия» Менхегладбах), Никлас Зюле («Бавария»), Антонио Рюдигер («Челси»).

Полузащитники: Леон Горецка, Джошуа Киммих, Серж Гнабри, Джамал Мусиала (все — «Бавария»), Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Йонас Хоффманн, Флориан Нойхаус (оба — «Борусия» Менхенгладбах), Кай Хаверц («Челси»), Флориан Виртц («Байер-04»).

Нападающие: Карим Адейми («Ред Булл Зальцбург»), Марк Ройс («Боруссия» Дортмунд»), Лерой Сане, Томас Мюллер (оба — «Бавария»), Тимо Вернер («Челси»).

8 октября в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» сборная Германии в матче седьмого тура группового этапа встретится со сборной Румынии. Через три дня подопечные Ханс-Дитер Флика сыграют с Северной Македонии.