Милан, Италия, 1 октября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. 24-летний лидер «Милана» и опорный полузащитник сборной Кот-д'Ивуара по футболу Франк Кессье хочет зарабатывать в итальянском клубе 8 миллионов евро в год по новому контракту. «Россонери» готовы предложить футболисту только 5,5 миллиона евро. Об этом 1 октября сообщила газета La Gazzetta dello Sport.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В прошлом сезоне Франк Кессье принял участие в 37-ми матчах итальянской Серии А 2020/21, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами (одиннадцать — с пенальти) и пятью результативными передачами.

Текущее соглашение Кессье с «россонери» рассчитано до середины 2022 года.

«Милан» подписал Франка Кессье 1 июля 2019 года. «Аталанта» получила за трансфер футболиста 24 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника сборной Кот-д'Ивуара, по оценкам портала transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.