Тбилиси, , 23:02 — REGNUM Экс-президент Грузии, бывший украинский губернатор Михаил Саакашвили объявил о намерении жениться и начать голодовку.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эти заявления он сделал вечером 1 октября, после его задержания в Грузии.

О будущей голодовке Саакашвили сообщила журналистам омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим грузинским президентом.

«Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», — сказала Ломджария.

В тот же вечер в соцсетях было опубликовано видеообращение, в ходе которого Саакашвили провозгласил своё намерение жениться на депутате украинской Рады Елизавете Ясько.

«Мы записали это видео до отъезда в Грузию. О том, что Грузия и Украина вместе. Мы договорились, что в случае задержания опубликуем это видео. Я и Лиза вместе. Украина поддерживает Грузию! Все будет хорошо! Борьба за свободу», — написал Саакашвили в комментарии к видео.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии Михаил Саакашвили был заочно приговорен к тюремному заключению по двум уголовным преступлениям.

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