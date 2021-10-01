Санкт-Петербург, 1 октября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Петербургский дрим-поп/серф-рок коллектив «Увула» представил свой пятый в дискографии и четвертый сольный альбом «Устойчивая непогода», а также использовал в качестве обложки прямую отсылку на пластинку великих The Beatles 1963 года «With The Beatles». Альбом был выложен в свободный доступ на стриминговые сервисы.

(сс) StockSnap Музыка

https://www.instagram.com/p/CUdc_1SMCmw/

Фронтмен группы Алексей Августовский, попробовавший разбавить материал новой пластинки речитативом, высказал о пластинке следующее мысли: «Кажется, на этом альбоме мы нашли то, что искали — себя. Как музыкантов, как близких людей и как личностей. Мы потому и покусились на The Beatles, так как достигли какого-то содержательного апогея своего творчества». Он также утверждает петербургскому порталу «Собака.ru», что «Устойчивая непогода» подойдет слушателю на любой вкус: «Его легко можно прослушать целиком, так как смешение жанров швыряет тебя от желания завыть к желанию встрепенуться и петь вместе с нами. Это воодушевляет и концентрирует внимание как на чем-то близком, так и на неизведанном».

Напомним, что прошлой осенью «Увула» выпустила контрастный альбом с московской гараж-рок группой «Пасош», распавшейся минувшей весной, под названием «Снова возвращаюсь домой». «Увула» представит новый альбом на концертах в Санкт-Петербурге и Москве 8 и 17 октября, соотвественно.