Таллин, , 22:57 — REGNUM В проекте государственного бюджета Эстонии на 2022 год расходы на программу Минобороны «Разведка и раннее предупреждение» уменьшаться по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщил портал BaltNews.

Финансирование

Так, вместо 57,6 млн евро будет потрачено 50,9 млн евро, то есть на 6,7 млн евро меньше. Сокращение финансирования связано с завершением реновации и расширения административного здания Департамента внешней разведки. Стоимость работ составила 4,6 млн евро.

Издание отмечает, что новые объемы финансирования внешней разведки Эстонии противоречат ранее заявленных планам. Так, в 2020 году сообщалось, что в 2022 году расходы на разведку должны были составить почти 53 млн евро и 56,6 млн евро — в 2023 году.

Департамент внешней разведки Эстонии известен в стране своими ежегодными рапортами, которые наряду с Ежегодниками Полиции безопасности (КаПо) составляют единую «информационную пару» по антироссийской пропаганде и давлению на пророссийские силы в стране.

Если Ежегодники КаПо акцентируют внимание на «антигосударственной деятельности» внутри Эстонии, то Департамент внешней разведки больший акцент делает на якобы вмешательстве России в международные дела.

Рапорты и ежегодники этих ведомств больше похожи на ангажированные публицистические материалы, чем на объективную аналитику.