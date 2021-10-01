Москва, , 22:57 — REGNUM К государственной границе России в течение недели приближались 48 иностранных самолётов-разведчиков. такие данные приводит 1 октября официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Американский самолёт-разведчик U2 Http://foto-transporta.ru

Сообщается также, что за этот период зафиксировано десять иностранных беспилотников, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

В публикации отмечается, что все указанные объекты находились на сопровождении российских радиолокационных станций. С целью недопущения нарушения границы четыре раза в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

По информации Минобороны, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.