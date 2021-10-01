Череповец, Вологодская область, 1 октября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Череповецких новобранцев, не сделавших прививку от коронавирусной инфекции, ждет принудительная вакцинация в воинских частях. Об этом со ссылкой на врио военкома по Череповцу и Череповецкому району Артема Вихарева сообщает администрация Череповца.

Цитата из х/ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Стрижка призывника

«Призывникам на сборном пункте в Вологде будут делать экспресс-тест на коронавирус. Если у кого-то результат будет положительный, весь отряд вернется домой на карантин, он продлится 14 дней. В частях по месту службы в обязательном порядке непривитые от коронавируса призывники будут вакцинированы», — заявил он.

Всего в Череповце и районе в ходе призывной кампании наберут 300 новобранцев в сухопутные и ракетные войска. Первая отправка в армию пройдет во второй половине октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить более 127 тысяч человек.