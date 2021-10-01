Тбилиси, , 22:57 — REGNUM Вызова в МИД Украины грузинского посла в связи с задержанием в Тбилиси экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не было, говорится в опубликованном 1 октября заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

Саакашвили © ИА REGNUM

«Посол Грузии на Украине не вызван в МИД», — говорится в сообщении.

Грузинское ведомство пояснило, что в МИД Украины пройдёт «встреча дипломата посольства [Грузии], который, согласно установленному правилу, обменяется с украинской стороной информацией о задержании» Саакашвили.

Напомним, ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что «представитель посольства Грузии на Украине» приглашён для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах задержания.

Между тем спикер МИД Украины Олег Николенко заявил: «В МИД приглашён руководитель посольства Грузии для получения информации».

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