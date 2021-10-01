Гданьск, Польша, 1 октября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. 1 октября 14-летняя уроженка Москвы Софья Акатьева стала победительницей группового этапа серии Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Гданьске (Польша). Акатьева участвовала в юниорской категории спортсменов.

Фигурное катание

За исполнение короткой произвольной программы Софья Акатьева набрала чуть более 225 баллов. На втором месте расположилась Елизавета Куликова (Россия), набравшая 183,44 балла. Третью позицию заняла Син Чиа (Южная Корея, 183,39 балла).

Последние игры соревнования в Польше завершатся завтра, второго октября.