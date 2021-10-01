Манчестер, Великобритания, 1 октября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. 29 сентября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» в рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 одержал волевую победу над «Вильярреалом» из Испании со счетом 2:1. Эта победа стала первой для «манкунианцев» в истории противостояния этих команд.

«Манчестер Юнайтед»

Победный гол «красных дьяволов» на 90+5-й минуте встречи забил 36-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду после передачи Джесси Лингарда.

Всего «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал» встречались шесть раз. Пять раз была зафиксирована ничья (причем первые четыре матча завершились со счетом 0:0). В финале Лиги Европы УЕФА 2020/21 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.