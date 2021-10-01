Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 1 октября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич разрешил кризис на севере Косово и Метохии «мирным и демократическим способом» и одержал дипломатическую победу для своей страны. Так член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 1 октября прокомментировал подписание соглашения об использовании автомобильных номеров, которое приведет к деблокаде транспортного движения на севере края.

Medija centar Beograd Милорад Додик

«Уход подразделений «Росу» (так называемая специальная полиция сепаратистского Косово — ИА REGNUM) является дипломатической победой Вучича, который воспрепятствовал распространению вируса политического экстремизма, избежал столкновений и сохранил мир. Это первый раз, когда на Балканах сдают свои позиции силы, которые пользуются поддержкой влиятельных стран и пытаются силой решать спорные вопросы. В Боснии и Герцеговине, например, никогда не происходило ничего подобного», — процитировало издание «Новости» слова Додика.

По мнению Додика, Вучич таким образом показал, что «он является не человеком конфликта, а человеком мира и диалога».

Политик из Республики Сербской высказал сожаление по поводу того, что в БиГ политические субъекты «избегают внутреннего диалога, который может принести справедливое решение и сохранить мир и стабильность».

Напомним, что 30 сентября в Брюсселе было подписано соглашение между Белградом и Приштиной в соответствии с которым автомобили с номерами Сербии смогут передвигаться по территории сепаратистского Косово только в том случае, если государственная символика будет скрыта за специальной наклейкой.