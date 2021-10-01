Тбилиси, 1 октября 2021, 22:37 — REGNUM Если бы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не задержали по приезде в республику, его деятельность дестабилизировала бы обстановку, заявил 1 октября грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передаёт «Имеди».
По словам чиновника, информация о приезде Саакашвили опровергалась властями Грузии намеренно: благодаря этому удалось задержать его.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили задержан 1 октября в Тбилиси и отправлен под арест. Он в Грузии был заочно приговорён к шести годам лишения свободы.
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