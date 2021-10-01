Тбилиси, , 22:37 — REGNUM Если бы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не задержали по приезде в республику, его деятельность дестабилизировала бы обстановку, заявил 1 октября грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передаёт «Имеди».

Ираклий Гарибашвили PR office of Prime Minister of Georgia

Гарибашвили "Мы можем с уверенностью сказать, что предотвратили большую провокацию и беспорядки в стране».

По словам чиновника, информация о приезде Саакашвили опровергалась властями Грузии намеренно: благодаря этому удалось задержать его.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили задержан 1 октября в Тбилиси и отправлен под арест. Он в Грузии был заочно приговорён к шести годам лишения свободы.

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