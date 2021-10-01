Рига, 1 октября, 2021, 22:25 — ИА Регнум. Все более частые случаи встречи жителей Валкского края (северная Латвия) с медведями вынудили Департамент охраны природы выдать необычное разрешение. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

Scott Calleja Медведь

Отныне для отпугивания животных можно использовать петарды, световые гранаты и даже резиновые пули. Причина — слишком безбоязненное поведение косолапых в местах проживания людей. Они все чаще посещают жилые дворы, разоряют огороды, сады и ульи местных пчеловодов, несколько раз пытались попасть в жилые дома. По утверждению местных жителей, пришедший со стороны Эстонии медведи совершенно не боятся людей.

По словам директора департамента Гиты Строде, бурые медведи являются охраняемым видом в Латвии, поэтому отпугивание специальными средствами допускается только с разрешения учреждения.

Жители Валкского района сообщают о двух «компаниях» — это пара медведей-подростков и медведица с медвежатами. Наибольшую опасность представляют именно медведи-подростки. По предположениям, медвежата не боятся ни криков, ни выстрелов в воздух, так как, вероятнее всего, их прикармливали на одном из хуторов в Эстонии.