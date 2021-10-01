Таллин, , 22:21 — REGNUM Несколько десятков студентов высших учебных заведений Риги вышли с пикетом к зданию парламента Латвии. Об этом сообщил Rus.LSM.lv с места событий.

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Мероприятие прошло под лозунгом «Разрешите учиться!» Выступая за сохранение очного обучения, участники пикета напомнили, что с 10 октября нынешнего года в Латвии, чтобы продолжать обучение очно, студенты должны иметь ковид-сертификат о вакцинации или перенесенной болезни. Просто экспресс-тесты для этой цели не годятся.

«Я вижу, что сейчас в стране сортируют студентов на вакцинированных и не вакцинированных. Я сейчас изучаю социологию в магистратуре, мы анализируем различные процессы в обществе. И деление мнений на правильное и неправильное негативно влияет на общество», — пояснила участница пикета Сармите.

Ее мнение разделяет другая студентка — Илзе. «В юридическом смысле самое легкое было бы разрешить студентам учиться очно и тестировать всех, а не только непривитых, потому что инфекцию переносят все. Вакцинированные тоже болеют», — отметила она.

Участники пикета заявили, что они находятся в меньшинстве, но отстаивают общие для всех студентов Латвии права. По словам Илзе, на студентов оказывается давление со стороны руководства вузов. «Студентов заставляют прививаться. С начала лета со мной в оппозиции была половина студентов с моего курса. Сейчас они сдались и вакцинировались, потому что они хотят учиться», — сообщила студентка.

Представители движения просят дать возможность молодым людям, которые чувствуют себя здоровыми, самим решать, носить ли им маску. Также они выступают за отмену тестов на коронавирус. Они объявили о начале сбора подписей в интернете на портале гражданской инициативы под призывом отменить вводимые с 10 октября нынешнего года ограничения.