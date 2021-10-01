Ухта, Коми, 1 октября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Ухтинский городской суд приговорил к штрафу в 15 тысяч рублей за отсутствие защитной маски.

Rassian.news.cn Пассажиры в медицинских масках едут в автобусе

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судов Коми, в августе 2021 года на пассажира автобуса был составлен второй протокол о нарушении антиковидных мер из-за отсутствия у него средств защиты.

«Повторное невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 50 тыс. рублей. Судья принял во внимание его раскаяние, полное признание вины в совершении правонарушения и назначил ему штраф в размере низшего предела, предусмотренного санкцией — 15 тыс. рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Оренбурга оспаривает наказание за нарушение антиковидного режима.