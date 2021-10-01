Киев, 1 октября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Новости о задержании в Грузии бывшего президента страны, гражданина Украины Михаила Саакашвили подаются так, словно ему мстят, заявил 1 октября советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью РБК-Украина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Комментируя сообщение о задержании в Грузии Саакашвили, украинский чиновник заявил, что новости на эту тему нельзя считать нормальными.

Подоляк «Особенно тот жёсткий настрой, с которым эти новости подаются с грузинской стороны и который свидетельствует об определённом мотиве мести по отношению к Саакашвили».

Он добавил, что украинское посольство в Тбилиси испытывает затруднения в плане официальных разъяснений, но консулы Украины, «несмотря ни на что, окажут необходимую помощь Саакашвили».