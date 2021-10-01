Москва, 1 октября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Кремлю не интересна дальнейшая судьба экс-президента Грузии, бывшего украинского губернатора Михаила Саакашвили, задержанного в Грузии по уголовным обвинениям.

Галстук Саакашвили

Об этом 1 октября рассказал агентству ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам неинтересна его судьба», — ответил Песков на вопрос журналиста, удивлены ли в Кремле событиями вокруг Саакашвили и интересна ли эта ситуация Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, после задержания Саакашвили в МИД Украины был вызван посол Грузии, а пресс-секретарь украинского президента заявил, что Зеленский встревожен случившимся.

Напомним, вечером 1 октября Михаил Саакашвили, заочно осужденный в Грузии по двум уголовным делам, был задержан на грузинской территории и доставлен в тюрьму.