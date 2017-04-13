Рига, 1 октября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Рост тарифа на отопление в Латвии вызывает беспокойство у жителей — им никто не даст отсрочки оплаты. Но современная техника позволяет снизить потребление тепла, сообщило латвийское государственное радио на русском языке «Радио 4», рассказав о способах экономии на отоплении.

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Так, по словам члена правления муниципального коммунального предприятия Suiltumsserviss Riga Александра Попова, «надо использовать возможности существующей аппаратуры. Главное, чтобы было желание у жильцов всего дома, чтобы согласовывал уполномоченный».

Он предлагает сделать, как в Германии, — отопление может работать небольшую часть суток, но в самое важное и чувствительное для жильцов время. Например, с 7 утра до 10, потом перерыв, а потом, когда люди вернулись с работы, с 16 до 22 часов.

«Так очень простыми действиями можно уменьшить потребление на 10%, а можно и на больше», — считает он.

Влиять на потребление в доме могут и лишние секции батарей в квартирах, добавил Попов. «Не буду называть адрес, но вот в центре Риги квартира есть — там надо было пять метров чугунного радиатора поставить, а поставили 15, и там вечно жалуются, что жарко. А люди, которые живут в квартирах по бокам от нее, говорят, что опускать температуру нельзя, нам холодно. И таких случаев полно», — сообщил чиновник.

По словам члена правления муниципального коммунального предприятия Риги, норма температуры внутри помещения 18 градусов или чуть выше, но не 25 — 26 градусов.

По сообщениям латвийских СМИ, столичное предприятие теплоснабжения Rigas siltums подало на рассмотрение Комиссии по регулированию общественных услуг новый тариф на теплоэнергию — при том, что последнее повышение случилось только 1 сентября нынешнего года.

Сейчас тариф отопления в столице Латвии — 57,3 евро за мегаватт/час без НДС, а с 1 ноября компания хочет поднять его до 66,76 евро за мегаватт/час без НДС. По сравнению с июльским тарифом новый (если его утвердит Комиссии по регулированию общественных услуг) будет на треть выше.