Подгорица, , 22:44 — REGNUM Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич начал консультации по поводу реконструкции правительства. Об этом 1 октября сообщили региональные СМИ.

Здравко Кривокапич espreso.rs

Кривокапич провел встречу с представителями «Демократического фронта» — Андрией Мандичем и Миланом Кнежевичем.

После встречи Мандич рассказал журналистам о том, что существуют разные мнения насчет того, нужно ли проводить реконструкцию существующего правительства или выбирать новое.

«Мы сначала должны выработать общую позицию», — процитировал телеканал РТС слова Мандича.

Напомним, что действующее правительство Черногории было сформировано меньше года назад. Тем не менее, взгляды партнеров по коалиции на главные вопросы внутренней и внешней политики во многом рознятся. Политический кризис достиг кульминации после увольнения министра юстиции Владимира Лепосавича из-за отрицания «геноцида в Сребренице».