Ростов-на-Дону, 1 октября, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Рынки, работающие в Ростове-на-Дону, подготовлены к зиме. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крытый рынок

На всех торговых площадках, которые подверглись проверкам, соблюдаются все требования для приёмки и хранения товаров. Перебоев с теплоснабжением и подачей воды не зафиксировано.

Разработан план мер по своевременной уборке снега и обработке территорий противогололёдными средствами. К зиме подготовлено 16 единиц специальной техники. С последствиями снегопада готовы справляться 130 человек. Ряд компаний заключают договоры на вывоз снега.